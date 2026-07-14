Las empresas de inserción de Baleares mantienen 150 puestos de trabajo para personas vulnerables en 2025

Presentación de la memoria de 2025 de las empresas de inserción de Baleares - AIBEI

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de inserción de Baleares han mantenido 150 puestos de trabajo de inserción durante 2025 y 23 personas se han insertado en el mercado laboral ordinario, lo que representa el 31 por ciento del total.

Así lo recoge la memoria del año pasado presentada este martes por la Asociación Baleares Empresas de Inserción (Aibei), que recoge los datos de siete empresas asociadas a la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Baleares (REAS) y Aibei.

En concreto, estas empresas son Benfet Serveis i Manteniment (promovida por Proyecto Hombre), Eines x Inserció (Cáritas Mallorca), Mestral Inserció i Medi Ambient (Cáritas Menorca) y Retexsol (por Cáritas Eivissa).

También forman parte las tres empresas promovidas por la Fundació Deixalles: Deixalles Inserció i Triatge, Deixalles Serveis Ambientals y Triam de Tot.

El objetivo de estas empresas es la integración y formación sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, a través de itinerarios de inserción personalizados mediante actividades económicas de producción de bienes y servicios.

En 2025, el el porcentaje de contratos de inserción en relación al conjunto de la plantilla ha sido del 57,6 por ciento, cerca de tres puntos menos que en 2024.

Desde la asociación han señalado que este dato pone de manifiesto que se han mantenido las dificultades para hacer contratos de inserción, y por ello una parte de los puestos de trabajo de las empresas de inserción se han tenido que cubrir con contratos ordinarios.

La principal dificultad ha sido la imposibilidad legal de contratar a personas que han tenido un contrato fijo en los tres meses precedentes, aunque este contrato haya sido en condiciones precarias a jornada parcial o como fijos discontinuos.

Asimismo, han destacado que este impedimento se ha resuelto con la aplicación de las modificaciones a la ley de empresas de inserción de 2007 que eliminan esta restricción. La reforma de la ley se aprobó en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo en el marco de la ley integral de impulso de la economía social.

Las empresas de inserción han valorado positivamente el nuevo marco regulatorio, que actualiza y amplía las situaciones de exclusión social y blinda la naturaleza social de las empresas de inserción, evitando la entrada de estructuras con ánimo de lucro que puedan desvirtuarla.

La memoria recoge los datos económicos de estas empresas durante el año pasado, en el que los ingresos conjuntos se incrementaron un 15,4 por ciento en comparación con 2024, hasta superar los 9,3 millones de euros. Del total, el 82 por ciento corresponde a facturación por servicios y el 18 por ciento a subvenciones.

Igualmente, el retorno económico conjunto as las administraciones fue de 1,9 millones de euros, lo que supone el 118 por ciento de las subvenciones públicas recibidas.

Además, el retorno social anual medio por contrato de inserción a jornada completa fue de 13.078 euros, de los que el 43 por ciento son cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y el 36 por ciento el IVA.