La EMT aprueba un presupuesto de 101,8 millones de euros para 2027 que mantiene la gratuidad del servicio

Archivo - La línea 25 de la EMT, en Plaza de la Reina, recibiendo a decenas de pasajeros. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha aprobado inicialmente su presupuesto para el ejercicio 2027, que asciende a 101,8 millones de euros tanto en ingresos como en gastos previstos.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este lunes en un comunicado que, en materia de ingresos, las cuentas incrementan la aportación municipal hasta los 31,86 millones de euros e incluyen una subvención de 32,9 millones de euros para financiar la bonificación del 100 por ciento del transporte público, lo que mantiene la previsión de gratuidad del servicio para 2027, siempre que el Gobierno central "mantenga su compromiso de financiación".

La EMT ha recordado que la empresa municipal tuvo que contratar en 2026 una póliza de crédito de hasta 40 millones de euros por el desfase de tesorería derivado de los retrasos en el cobro de las ayudas estatales destinadas a financiar la bonificación del transporte público.

En este sentido, reiteran su reclamación al Gobierno para que transfiera 10,7 millones de euros pendientes de 2025 y otros 30,7 millones de 2026 y detallan que la diferencia entre las subvenciones recibidas y los ingresos por venta de billetes generó "un déficit acumulado de 24,49 millones de euros entre 2023 y 2025".

Las cuentas aprobadas este lunes también contemplan que la EMT alcance los 68 millones de usuarios durante 2027, frente a los 67 millones previstos para el cierre de 2026.

43,15 MILLONES DESTINADOS A INVERSIONES

El presupuesto de 2027 asigna 43,15 millones de euros a inversiones, centradas principalmente en el nuevo centro de operaciones ECO-EMT en el polígono de Son Rossinyol y en la adquisición de nuevos autobuses eléctricos. El nuevo centro acogerá la flota eléctrica con espacios de aparcamiento, recarga, talleres y centro de control, e iniciará en 2027 su primera fase para la zona de estacionamiento y recarga.

Paralelamente, se avanza en la instalación de 50 nuevos puntos de recarga en las cocheras de Sa Tàpia y se prevén destinar más de 7,9 millones de euros en 2027 para adquirir diez nuevos autobuses articulados de 18 metros y completamente eléctricos.

Todo ello se enmarca en el proceso de renovación que en 2026 incorporó 68 autobuses eléctricos (59,6 millones) dentro de un acuerdo marco de 113 vehículos por un máximo de 98,25 millones en cuatro años.

El resto de inversiones suma 2,15 millones de euros para la renovación de equipos informáticos y máquinas de autoliquidación, la mejora de placas solares del centro logístico, la adecuación de sus talleres a tecnologías de gas natural comprimido (GNC), hidrógeno y electricidad, el mantenimiento de la campa de aparcamiento de la flota y 750.000 euros para construir una segunda planta de oficinas en el centro logístico.

AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA

Por otra parte, la plantilla de la EMT se ampliará en 2027 hasta alcanzar los 1.038 trabajadores, lo que supone un incremento de 55 empleados respecto a los 983 previstos para el cierre de 2026.

Esta cifra, apunta el Consistorio, consolida el crecimiento de la plantilla, que ha pasado de 805 trabajadores en junio de 2023 a una previsión de 1.038 para 2027.

La mayor parte de la plantilla corresponderá al personal de conducción, que subirá de 832 a 882 efectivos. El resto del personal se distribuirá en 50 empleados de taller, 24 técnicos y 80 de administración.

Los gastos de personal contarán con una partida de 68,8 millones de euros, importe que incorpora las mejoras retributivas y sociales del nuevo convenio colectivo para el periodo 2026-2028 aprobado este año.