La EMT fija unos servicios mínimos del 30% con carácter general para el día de la huelga

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha establecido los servicios mínimos para garantizar el mantenimiento de las prestaciones esenciales durante la jornada de huelga general convocada este miércoles y, entre ellos, los de la EMT, que con carácter general se sitúan en el 30 por ciento

La resolución se produce tras la reunión del Comité de Huelga del Ayuntamiento de Palma, en la que representantes de las organizaciones sindicales convocantes y de la Administración municipal alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta de servicios mínimos.

Asimismo, se han fijado las coberturas correspondientes a la Empresa Municipal de Transports (EMT), EMAYA y la Emrpesa Funeraria Municipal (EFM).

SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES

En el área de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados, el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) contará con un oficial jefe y un oficial o suboficial.

El Parque Central dispondrá de un sargento como jefe de turno, dos cabos y 11 bomberos conductores, mientras que los parques auxiliares de Playa de Palma y Sa Teulera contarán cada uno con un cabo y ocho bomberos conductores.

Las oficinas de atención a la ciudadanía de Cort y Sant Ferran mantendrán dos auxiliares o administrativos en cada sede. También se garantizará un puesto de trabajo en el servicio de Mayordomía y dos auxiliares en el servicio telefónico SAT-010.

Por su parte, el área de Servicios Sociales contará con un director técnico, un jefe de servicio, dos jefes de sección, dos trabajadores sociales de los servicios centrales y dos profesionales del EPASS.

El área de Personas Mayores e Interculturalidad dispondrá de un auxiliar administrativo o técnico de Administración General y un técnico de intervención social intercultural.

En Urbanismo, el Departamento de Disciplina y Seguridad de los Edificios contará con un arquitecto o arquitecto técnico.

Por otro lado, en Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales se establece una cobertura del 100 por 100 para el jefe del departamento y los técnicos de estudios y proyectos designados como directores de obra que tengan trabajos en ejecución.

Los adjuntos a la jefatura, delineantes, jefes de servicio, personal de inspección de vía pública, TAG jurídicos, unidad administrativa y brigadas de todas las especialidades tendrán una cobertura del 50 por ciento, mientras que el servicio de Accesibilidad contará con el 75 por ciento de sus efectivos.

Los directores de los contratos tendrán una cobertura del 100 por 100, con excepción de los contratos de fuentes, reparaciones diversas de logística y montaje de tarimas y refuerzo de logística en acontecimientos, que tendrán una cobertura del 50 por ciento.

En Movilidad, la sala de control de tráfico contará con el jefe de sala y un controlador durante el turno de mañana y un controlador durante el turno de tarde.

La brigada de circulación dispondrá de un oficial y un ayudante de oficios durante la jornada habitual.

Para garantizar el funcionamiento de los órganos de gobierno municipales, la Secretaría del Pleno contará con el secretario general del Pleno o el jefe del departamento correspondiente, con una cobertura del 50 por ciento.

La Secretaría de la Junta de Gobierno dispondrá del vicesecretario y director de la OTAE o del jefe del departamento, también con una cobertura del 50 por ciento.

El servicio de Intervención garantizará igualmente el 50 por ciento de cobertura mediante el interventor general o un interventor delegado.

EMT Por su parte, la Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales convocantes sobre los servicios mínimos que regirán el transporte público urbano durante la jornada de huelga.

El acuerdo alcanzado establece un 30 por ciento de servicios mínimos con carácter general.

En el caso del Hospital Universitario Son Llàtzer, las líneas 27 y 28 funcionarán al 100 por 100.

Por su parte, en el Hospital Universitario Son Espases, la línea 33 prestará ocho de sus 15 servicios programados, mientras que las líneas 6, 20, 29, 34, 36 y 39 mantendrán el 40 por ciento de sus servicios.

Asimismo, los servicios mínimos podrán destinarse, mediante la planificación y coordinación operativa necesarias, a las líneas que dan cobertura a las zonas escolares entre las 07.00 y las 09.00 horas y entre las 13.00 y las 14.30 horas. El resto de líneas operarán con unos servicios mínimos del 30 por ciento.

Este mismo porcentaje se aplicará a las áreas de administración, taller y atención al cliente.

EMAYA

Emaya ha establecido también los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de las prestaciones esenciales durante la jornada de huelga, con cobertura en las distintas áreas de actividad de la empresa.

En este sentido, se mantendrán los efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios de taller y de las estaciones depuradoras, así como la atención de urgencias y la cobertura de los servicios de laboratorio.

Asimismo, el área de Redes contará con dispositivos de guardia para atender las incidencias y urgencias durante toda la jornada.

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL

En cuanto a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), se han establecido como servicios mínimos dos operarios del departamento funerario por cada turno en el Tanatorio de Son Valentí y dos operarios del departamento de Cementerio durante el turno de mañana. Asimismo, se garantizará la presencia de un asesor y un administrativo por cada turno.

En Bon Sosec, los servicios mínimos contemplan también un operario y un administrativo por turno.