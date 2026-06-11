La EMT de Palma pedirá un crédito de 70 millones de euros para afrontar la gratuidad y la renovación de su flota

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, posan junto a los 23 nuevos autobuses eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) - La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma pedirá un crédito financiero de 70 millones de euros para afrontar la gratuidad del transporte público y continuar con la renovación de su flota de autobuses.

La decisión se ha adoptado en la reunión del consejo de administración celebrada este jueves con los votos a favor de los vocales del PP y de Vox y la abstención de los del PSOE de Palma y de MÉS per Palma. La representante de Unidas Podemos no ha asistido y tampoco ha delegado su voto.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha explicado en una rueda de prensa los motivos que han llevado a la EMT ha iniciar el procedimiento de contratación de una nueva póliza de crédito a corto plazo.

Esta póliza será de 70 millones de euros, con los que se pretende aportar la liquidez necesaria ante la "infrafinanciación" que provoca la gratuidad del transporte público y el pago de los nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán próximamente a la flota.