La EMT de Palma pedirá un crédito de 70 millones de euros para afrontar la gratuidad y la renovación de su flota

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, posan junto a los 23 nuevos autobuses eléctricos.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, posan junto a los 23 nuevos autobuses eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 11 junio 2026 11:26
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    PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -        La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma pedirá un crédito financiero de 70 millones de euros para afrontar la gratuidad del transporte público y continuar con la renovación de su flota de autobuses.

    La decisión se ha adoptado en la reunión del consejo de administración celebrada este jueves con los votos a favor de los vocales del PP y de Vox y la abstención de los del PSOE de Palma y de MÉS per Palma. La representante de Unidas Podemos no ha asistido y tampoco ha delegado su voto.

    El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha explicado en una rueda de prensa los motivos que han llevado a la EMT ha iniciar el procedimiento de contratación de una nueva póliza de crédito a corto plazo.

    Esta póliza será de 70 millones de euros, con los que se pretende aportar la liquidez necesaria ante la "infrafinanciación" que provoca la gratuidad del transporte público y el pago de los nuevos autobuses eléctricos que se incorporarán próximamente a la flota.

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