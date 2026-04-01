La EMT de Palma reforzará su servicio de autobuses durante las vacaciones de Semana Santa

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará su servicio de autobuses en las líneas con mayor demanda a partir de este jueves, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se reforzarán las líneas más solicitadas por visitantes y trabajadores como la A1 (Aeroport-Palma Centre), que ofrecerá salidas aproximadamente cada 12 minutos.

La A2 (Aeroport-S'Arenal), por su parte, lo hará cada 25 minutos de lunes a domingo. Además, se incrementarán los servicios de las líneas L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L25 (S'Arenal-Pl. Reina/Catedral) y L35 (Aquàrium - Pl. Reina/Catedral), mejoras que se mantendrán de cara a la temporada de verano.

El resto de líneas conservará sus frecuencias habituales, aunque se podrán producir pequeños ajustes en determinadas salidas y franjas horarias.

Por otra parte, y debido a la ausencia de movilidad escolar, se suspenderán las salidas de refuerzo de las líneas L5 (Es Rafal Nou-Pl. Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-Sa Vileta/Son Vida), L8 (Son Roca-Sindicat), L10 (Son Castelló-Sindicat), L12 (Sa Garriga-Nou Llevant) y L24 (Antiga Presó-Nou Llevant).

La EMT recomienda a todos sus usuarios consultar los horarios actualizados de sus líneas en la página web y en la aplicación oficial