La EMT de Palma refuerza el miércoles el servicio de autobús para el partido entre el Mallorca y el PSG en Son Moix

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará este miércoles el servicio de autobús con motivo del partido que enfrentará al RCD Mallorca y al Paris Saint-Germain (PSG) en el Estadi Mallorca Son Moix, correspondiente al 48º Trofeo Ciutat de Palma de Fútbol.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las líneas L8 y L33 contarán con servicios de refuerzo para facilitar el desplazamiento de los aficionados hasta el recinto deportivo con motivo del encuentro, que comenzará a las 21.00 horas.

En concreto, la línea L8, que conecta Sindicat con el Estadi Mallorca Son Moix, contará con servicios adicionales durante las dos horas previas al partido. Estos se sumarán a la oferta habitual, que en esa franja horaria tiene una frecuencia media de paso de 11 minutos.

Al finalizar el encuentro, los usuarios podrán acceder a los autobuses de las líneas L8 y L33, que estarán estacionados frente al estadio, en el Camí dels Reis. La L8 mantendrá su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat.

Por su parte, el refuerzo de la línea L33 facilitará el desplazamiento de los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros barrios situados en el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de la plaza de España y facilitando el enlace con el resto de líneas de la red.