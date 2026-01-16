La EMT Palma refuerza sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Athletic Club

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma pondrá en marcha un dispositivo de refuerzo de autobuses este sábado de cara al parido que disputarán el RCD Mallorca y el Athletic Club en el Estadi Mallorca Son Moix a las 16.25 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento, se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al estadio y vuelvan al centro de Palma tras el partido.

Así, se reforzará la L8, que va desde Sindicato a Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales que en esa franja horaria pasan con una frecuencia media de 12 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses de la L8 y de la L33, que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 hará su recorrido habitual hasta Sindicato, mientras que la L33 irá por Camp Redó, s'Escorxador y General Riera hasta Son Fuster, pasando también por la plaza de España.

Desde el Ayuntamiento han recordado a los usuarios de BiciPalma que pueden utilizar la estación virtual que se encuentra en las inmediaciones del estadio.