La EMT de Palma refuerza sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Sevilla FC de este lunes

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará sus servicios este próximo lunes de cara a la celebración del partido de primera división de fútbol entre el RCD Mallorca y el Sevilla FC.

El encuentro se disputará a las 21.00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de nueve minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la L33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones de Son Moix, y que permite a los aficionados que sean usuarios del servicio acudir al partido al estadio en bicicleta.