La EMT Palma refuerza sus servicios este domingo para el partido entre el RCD Mallorca y el Rayo Vallecano

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma reforzará este domingo sus servicios de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el Rayo Vallecano en el Estadi Mallorca Son Moix a las 16.15 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento, se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria pasan con una frecuencia media de 15 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat.

El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España y facilitando el enlace con otras líneas.

La SMAP recuerda a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la estación virtual que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.