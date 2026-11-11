Enaire gestiona 365.400 vuelos en el centro de control de Palma hasta octubre, un 4,3% más que un año antes

Archivo - Centro de control de Enaire de Canarias. - ENAIRE - Archivo

PALMA/MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de control de tráfico aéreo de Enaire en Palma ha gestionado 365.433 vuelos hasta octubre, un 4,3% más que los registrados entre enero y octubre de año anterior.

Según los datos difundidos por Enaire, del total de vuelos gestionados en el centro de control de Palma, 262.290 han sido internacionales (+6%); 102.841, nacionales (+0,6%; y 302, sobrevuelos (-48,6%).

Solo en octubre, el centro de control de la capital balear ha gestionado 38.890 vuelos, lo que supone un 1,7% más que en el mismo mes del año pasado. Así, 29.172 han sido internacionales (+4,8%) y 9.705, nacionales (-6,2%). También ha habido 13 sobrevuelos, un 76,8% menos que en octubre de 2025.

En el conjunto del país, Enaire gestionó cerca de 2,2 millones de vuelos en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026, lo que supone un 4,3% más con respecto al mismo periodo del año récord de 2025, según un comunicado.