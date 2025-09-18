Encuentran un cadáver en Menorca y restos humanos en el mar cerca de Alcúdia

Archivo - Agentes de la Guardia Civil patrullan por el mar. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver y los restos de una persona han aparecido en Menorca y en aguas próximas al término municipal de Alcúdia, respectivamente, durante este miércoles.

El primero de los hallazgos se produjo cerca de las 13.00 horas, cuando un buceador dio el aviso del avistamiento de un cuerpo en cala des Talaier, según ha avanzado el periódico 'Menorca' y han confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y un médico forense que comprobaron que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición en una zona rocosa e iniciaron las primeras investigaciones.

Finalmente a las 17.15 horas se produjo el levantamiento de cadáver y en las próximas horas se le realizará la autopsia en el depósito de Ciutadella.

En el otro caso también se recibió la llamada de un particular que había localizado unos restos humanos en el mar, alrededor de las 19.15 horas. Estos restos se trasladaron al puerto de Alcudiamar y allí se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Pollença. Una vez allí se requirió la presencia del forense, que levantó el cadáver sobre las 22.30 horas de este miércoles.