Encuentran una puerta de origen medieval durante las obras de reforma de Can Bordils

Parte de la puerta medieval descubierta en Can Bordils. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los restos de una puerta medieval han aparecido durante el desarrollo de las obras de reforma que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Palma en Can Bordils.

El elemento se ha hallado en el patio del edificio y su arco conopial se ha dejado visible a los visitantes en el descansillo de una de las escaleras interiores, según ha explicado la arquitecta del área de Infraestructuras Sonia Franco, encargada de las intervenciones en el edificio.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha detallado que se han destinado 120.000 euros a las obras y las ha ejecutado la misma contrata que tiene el Consistorio para el mantenimiento, por lo que ha afirmado que se han hecho con un coste menor del que habría implicado una nueva licitación.

Asimismo, ha apuntado que Can Bordils fue adquirido por Cort en el año 1982 y ha aseverado que desde entonces "no se había hecho ninguna actuación en el edificio".

Las obras han consistido en una restauración del alero que da a la calle Almudaina, una renovación de la estructura del patio interior, reponer las cubiertas e instalar barandillas de protección, entre otras intervenciones.