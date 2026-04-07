Encuentran en Sant Josep un turismo de alta gama robado al que habían cambiado el número de bastidor

Archivo - Un policía local. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep ha localizado un vehículo robado al que le habían cambiado el número de bastidor. El turismo, de alta gama, ha sido llevado al depósito municipal.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, durante la última semana los agentes han detectado también dos permisos de conducir británicos falsos; otro paraguayo también falso y otro permiso falso de origen rumano.

Además, han localizado un vehículo que portaba una matrícula británica falsa.