Un encuentro sobre la poesía de Blai Bonet llena el jardín de La Misericòrdia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La 'Reading Party Blai Bonet' del ciclo de acción poética Versud, celebrada la tarde de este viernes en el jardín de La Misericòrdia ha llenado el centro cultural.

La iniciativa, organizada por el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Literària, ha combinado la lectura, la música y la conversación.

El encuentro, según ha informado la institución insular en un comunicado, ha sido conducido por el escritor Sebastià Portell. Tras arrancar con la música de Öliviasy, la primera intervención poética ha corrido a cargo de Joan Rotger.

Tras un primer espacio de lectura en silencio, la jornada ha retomado el ritmo con diez minutos de música de Ölivias y el recital de Míriam Reyes.

A continuación, la conversación ha continuado con Pau Vadell y Joan Rotger bajo el título 'El Blai que han leído', en la que se ha aportado miradas complementarias sobre la influencia del autor santanyiner.

Después de otro espacio de lectura silenciosa, la última intervención de la 'Reading Party' ha llegado con la conversación entre Sebastià Portell y Lucia Pietrelli, dedicada a la relación del poeta mallorquín con el amor.

Tras este encuentro se celebrará esta noche el recital poético Versud, en el que participan siete de las poetas más destacadas de España como son Antònia Vicens, Teresa Pascual, Anna Pantinat, Míriam Reyes, Leire Bilbao, Sofía Castañón y Jèssica Zuan.

El Versud continuará el sábado en el oratorio de Sant Blai de Campos con el recital Vers Novell, protagonizado por Laura Taltavull, Andreu Blai y Sasha Pradkhan, y culminará con el concierto de Mar Pujol, que cierra en Mallorca la gira 'cançons de rebost'.