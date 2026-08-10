Endavant lleva al Ayuntamiento de Ses Salines ante el Defensor del Pueblo por no facilitar información municipal - ENDAVANT

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Endavant per Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi, integrado por el PSIB, MÉS e Independents, han llevado al equipo de gobierno municipal ante el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia por supuestamente vulnerar su derecho de acceso a la información.

Los escritos de queja, ha indicado la formación en un comunicado, estructuran en cuatro bloques la información que se "ha ocultado de manera reiterada" durante 2023, 2024, 2025 y 2026.

Entre ellos, el estado de ejecución de los presupuestos de 2023, los informes de legalidad de la intervención, la relación y el estado de disciplina urbanística tramitados desde 2013 y la relación de empresas subcontratadas que prestan servicios municipales.

El portavoz de Endavant, Bernat Roig, ha lamentado que la respuesta a sus peticiones siempre sea "evasiva" por parte del equipo de gobierno municipal.

"Verbalmente en los plenos nos dicen que nos darán la información, pero nunca la acaban facilitando", ha reprochado el regidor, quien ha afirmado que se trata de "una práctica deliberada que impide el ejercicio democrático de fiscalización".

Después de tres años de "reiteraciones", Roig ha considerado "evidente" que no se trata de "un simple retraso administrativo". "Tanto oscurantismo hace pensar que podrían estar escondiendo prácticas dudosas y por eso reclamamos transparencia absoluta", ha deslizado.

Endavant ha recordado que la legislación de régimen local obliga al Ayuntamiento a responder en un máximo de cinco días naturales y que el silencio administrativo es positivo.

"No hay ninguna justificación legal para mantenernos la puerta cerrada. El gobierno municipal incumple la ley y nos impide hacer nuestro trabajo", ha concluido el portavoz.