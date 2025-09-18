Endesa abre una nueva oficina en Palma con un punto de atención al cliente omnicanal y digitalizado

Representantes de Endesa en la apertura del nuevo 'Punto Endesa' abierto en Palma. - ENDESA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto una nueva sede en Palma --en calle Alfons el Magnànim, 35-- denominada como 'Punto Endesa', en la que se dispondrá de un punto de atención al cliente omnicanal y que permitirá una mayor digitalización.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "totalmente renovada", puesto que pretende ser "más próxima, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios", según ha explicado la compañía energética en un comunicado.

Los nuevos 'Puntos Endesa' incorporan la última tecnología así como una ambientación cálida que trata de "evocar los valores del hogar" para que los clientes "se encuentren como casa". La tienda cuenta, también, con zonas diferenciadas para el asesoramiento y la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

"Esta tienda representa un nueva filosofía: un lugar donde cada cual puede encontrar respuesta en sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy próximo. Endesa quiere que sus clientes de Mallorca sientan que Endesa está cerca, que les escucha y les ofrece soluciones reales", ha señalado el director territorial de Endesa en Baleares, Martí Ribas.

En ese sentido, ha explicado que los nuevos 'Puntos Endesa' suponen "un nuevo concepto" de atención presencial que se acerca a los clientes desde una perspectiva "centrada en la interacción y el asesoramiento" en un centro moderno y digital con "amplios espacios interactivos".

"Los nuevos centros están pensados para dar una respuesta integral a las necesidades energéticas, asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas a los clientes", han alegado.

De este modo, estas oficinas tratan de disponer de un "diseño unificado y moderno" con "espacios abiertos y accesibles, alineados con la identidad de marca de Endesa".

La atención omnicanal aspira a complementar la digitalización con puntos de venta físicos al "reforzar la experiencia del cliente" y la digitalización consiste en la incorporación de pantallas interactivas, gestión de citas en línea y asesoramiento digital.

Por otro lado, se contará con una "oferta ampliada" al mostrar soluciones de autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y climatización eficiente.

"El cliente podrá ver 'in situ' los productos y las soluciones energéticas que se ofrecen, recibir recomendaciones personalizadas sobre los servicios de luz y gas que más se adapten a sus necesidades", han señalado.

Además, se ofrecerá una "experiencia personalizada" al disponer de áreas diferenciadas para clientes residenciales pero también para pequeñas empresas y autónomos.

"Gracias a este nuevo concepto, Endesa refuerza su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a los clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiples y varios puntos de contacto con la compañía", han puntualizado.

Esta nueva apertura se enmarca dentro de la visión de Endesa de "liderar una transición energética justa y próxima", al apoyar a las personas en su camino hacia un consumo "más eficiente, responsable y sostenible".

Precisamente, con este objetivo de poner el cliente en el centro de su estrategia y ofrecerle un valor añadido nació el programa 'Para Ti', uno de los programas pioneros de fidelización del sector.

Su enfoque se basa en tres pilares clave, como son el ahorro directo con el que los clientes acumulan puntos y los pueden intercambiar fácilmente por descuentos en sus facturas de luz y gas. También cuentan con ventajas exclusivas con acceso a descuentos en marcas y experiencias destacadas o gamificación y recompensas con iniciativas como 'Premiamos tu Eficiencia', en la que los clientes pueden obtener "más puntos al optimizar su consumo energético".