Endesa ejecuta mejoras en la red de Formentera con una inversión de 113.000 euros. - ENDESA

FORMENTERA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial e-distribución, está ejecutando una nueva actuación de mejora de la red eléctrica de Formentera que supone una inversión de 113.571 euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los trabajos consisten en la interconexión de la línea de media tensión Savina entre los centros de transformación Migjorn y Hospital Formentera mediante un nuevo tramo de red de 319 metros. Además, también se reformarán los dos centros de transformación. La actuación beneficiará a 2.078 clientes.

La nueva interconexión permitirá reforzar la estructura de la red de distribución y aumentar su flexibilidad, ya que disponer de vías alternativas de alimentación facilita la recuperación del servicio en caso de incidencia o de indisponibilidad de una de las líneas. Este tipo de configuraciones contribuyen a reducir los tiempos de reposición y a mejorar la continuidad del suministro.

La compañía ha explicado que la actuación forma parte de las inversiones destinadas a adaptar la red a las nuevas necesidades energéticas y reforzar su capacidad y fiabilidad.

La preparación de las infraestructuras ante el incremento de la demanda asociado a la electrificación constituye uno de los ejes de los planes de refuerzo de las redes de distribución de Endesa, según ha insistido.

En Formentera, disponer de una red preparada para dar respuesta a la evolución de la demanda es especialmente importante durante los meses de más actividad en la isla, cuando aumenta la exigencia sobre el sistema eléctrico.

En este sentido, el refuerzo y el mantenimiento preventivo de las infraestructuras contribuyen a afrontar los períodos de mayor demanda con una red más robusta y flexible, mejorar sus condiciones de seguridad, reducir posibles afectaciones a las instalaciones y favorecer la calidad y la continuidad del suministro, ha concluido la energética.