Trabajos de Endesa en Alcúdia - ENDESA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, está ejecutando tres actuaciones de mejora de la red eléctrica de media tensión en la zona de la playa de Alcúdia, en el entorno de la avenida de Pere Mas i Reus y la calle de Can Vauma, unos trabajos que suponen una inversión de 94.031 euros y beneficiarán a 998 clientes de la zona.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, las obras consisten en la renovación de tres tramos de conductores subterráneos de media tensión, con longitudes de 114, 241 y 467 metros, respectivamente, lo que supone actuar sobre 822 metros de red eléctrica. La intervención permitirá modernizar la infraestructura existente y reforzar la fiabilidad de la red.

Esta actuación se suma a las mejoras que Endesa ha llevado a cabo en Alcúdia y que tendrán continuidad con nuevas inversiones en el municipio, con el objetivo de disponer de una red cada vez más robusta, flexible y fiable y seguir mejorando la calidad del suministro eléctrico. La modernización progresiva de las infraestructuras permite, además, adaptar la red a la evolución de las necesidades energéticas del municipio.

Endesa ha remarcado que en este proceso es especialmente importante la colaboración y coordinación con las administraciones públicas, tanto para agilizar la tramitación de las actuaciones, como para facilitar su ejecución y trabajar conjuntamente en la planificación de las necesidades de la red.

Esta cooperación es clave para seguir avanzando en el refuerzo de las infraestructuras eléctricas de Alcúdia y dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio.