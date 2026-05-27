Endesa reabre la oficina de Ciutadella con nueva imagen y atención personalizada

MENORCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha reabierto la oficina de Ciutadella con una nueva imagen y un enfoque renovado orientado a ofrecer una experiencia de atención más cercana, transparente y personalizada, según han informado este miércoles desde la compañía.

En esta línea, han subrayado que este espacio renovado refuerza la red de atención presencial de Endesa y facilita el acceso a la gestión de contratos y al asesoramiento energético en el territorio, un lugar donde cada persona puede encontrar respuestas a sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy cercano".

Desde la eléctrica han señalado que en los últimos dos años, la compañía ha abierto más de 130 Puntos Endesa en España y Portugal, lo que supone un crecimiento del 42 por ciento respecto al cierre de 2023 y eleva su red a más de 360 tiendas en España y 25 en Portugal, un plan de expansión que se consolidará este 2026.

"Este impulso responde a una realidad creciente del sector: la tienda física es un punto clave de confianza para los clientes. El objetivo de la compañía es que sus clientes se sientan como en casa al entrar en un Punto Endesa y, en un contexto de cambios constantes, seguir ofreciendo un servicio diferencial, combinando la digitalización con una atención presencial que refuerce la confianza y el asesoramiento personalizado", han señalado.

De este modo, han destacado que los nuevos Puntos Endesa suponen un nuevo concepto de atención presencial y acercan a los clientes una perspectiva centrada en la interacción y el asesoramiento dentro de un espacio moderno y digital que da una respuesta integral a sus necesidades energéticas.

Endesa ha remarcado que "la ambición por consolidarnos como referente para los hogares a través de una estrategia que combina proximidad, asesoramiento experto y una propuesta de valor cada vez más completa". El plan de apertura de nuevos Puntos Endesa permite acercar la compañía a los clientes al tiempo que se ofrece una atención presencial basada en el acompañamiento y el contacto humano, avalada por el conocimiento y la experiencia de una de las principales compañías energéticas del país.

"A esta proximidad se suma la capacidad de ofrecer soluciones integradas y de mayor valor gracias al acuerdo con Orange, que incorpora servicios de energía y telecomunicaciones en una misma propuesta, ya disponible para todos los clientes online y que se está ampliando progresivamente a más Puntos Endesa", han dicho.