Endesa refuerza tecnológicamente la red de distribución de Ciutadella

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha informado este jueves de la remodelación y configuración de la red eléctrica del Ciutadella con el objetivo de reforzar el suministro y dejar las infraestructuras preparadas para impulsar la electrificación de la demanda, un aspecto clave para acelerar el proceso de descarbonización y la lucha contra el cambio climático.

"La renovación y ampliación de infraestructuras y centros de transformación, además de otras acciones encaminadas a la automatización y digitalización de la red, permite que la red eléctrica de Ciutadella este más reforzada, mejor mallada y, por tanto, sea más fiable y robusta", han señalado desde la compañía.

En concreto, han explicado que se han llevado a cabo las obras de refuerzo de las infraestructuras de la red de distribución del municipio con tres nuevas interconexiones de línea subterránea, con una inversión de más de 200.000 euros. Esta intervención ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ciutadella.

Para llevar a cabo esta actuación, se han instalado 1.106 metros de línea subterránea, distribuidos en tres actuaciones. La primera de ellas es la nueva interconexión de 264 metros de línea subterránea de la LMT Cementiri entre los centros de distribución CD Eivissa y CD Bisbe Sever, que recorre las calles Bisbe Sever, Mallorca, Plaça dels Pins y Carrer d'Eivissa.

La segunda es la nueva interconexión de 226 metros de línea subterránea de la misma línea, LMT cementiri, entre los CD Mallorca y CD Bisbe Sever, que recorre las calles Bisbe Sever y Mallorca del término municipal y la tercera es una interconexión de 616 metros de línea subterránea de la LMT Cementeri, entre los centros de distribución CD Eivissa y CD Degà Febrer, que recorre las calles Eivissa, Capità Negrete, Sud, Carrer de la Pau y Carrer Degà Febrer.

Endesa ha indicado que estas actuaciones, con las nuevas interconexiones, permitirán dotar a la red de una mayor capacidad y fiabilidad, reduciendo el riesgo de incidencias y, al mismo tiempo, preparar la red eléctrica para la digitalización y la electrificación de la demanda, gracias a su alta estabilidad.

Todo ello permitirá aumentar el uso de la electricidad producida a partir de energías renovables con el fin de reducir el uso de tecnologías que emiten CO2, la solución más eficiente y rentable para alcanzar la neutralidad de carbono que persigue la Unión Europea.