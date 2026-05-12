Endesa renueva el centro de control de Baleares para mejorar la operación en tiempo real de la red eléctrica

Centro de control de Endesa en Baleares - ENDESA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de distribución eléctrica e-distribución, ha renovado su centro de control en Baleares, ubicado en un edificio cercano a la sede corporativa de la compañía en Palma, desde donde gestiona y supervisa la red de distribución eléctrica de las Islas las 24 horas del día y todos los días del año.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, el proyecto ha supuesto una ampliación de la sala principal del centro de control, que ha pasado de 685 metros cuadrados útiles a cerca de 830. Esta actuación ha permitido integrar nuevos espacios operativos e incorporar el Centro de Control de Baja Tensión (CCBT), mientras que la sala de operación original sigue acogiendo el Centro de Operación y Despacho de Generación (CODGE) y el Centro de Control de la Red de Media Tensión (CCMT).

Además, con esta nueva configuración, el centro aumenta su capacidad y pasa de 21 a 30 puestos de trabajo. La renovación también ha implicado la creación de una nueva sala de reuniones y la reorganización de los espacios de oficinas, baños, office, almacenes y archivos, con una distribución más funcional.

Asimismo, se han modernizado las instalaciones de telecomunicaciones, electricidad e iluminación, así como los sistemas de climatización y ventilación, y se han mejorado las condiciones acústicas de la sala de operación.

Se han implantado también sistemas avanzados de control de acceso, propios de una infraestructura crítica como es el centro de control de la red eléctrica.

Las obras se han ejecutado sin afectar a la actividad habitual, gracias al traslado temporal de las funciones al centro de control de apoyo, previamente renovado y ampliado, lo que ha permitido mantener la continuidad del servicio.

Los centros de control de la red de distribución son los puntos neurálgicos desde los que se opera y supervisa el sistema eléctrico en tiempo real. Desde el centro de control de Baleares, el CCMT y el CCBT gestionan la calidad y la continuidad del suministro, la resolución de incidencias y la coordinación de las actuaciones sobre la red. Por su parte, el CODGE se encarga de la supervisión y coordinación operativa de la generación de Endesa en Baleares, así como en Ceuta y Melilla, y de la gestión de instalaciones renovables, de cogeneración y residuos, contribuyendo a una integración eficiente de estos activos en el sistema eléctrico.

Endesa ha remarcado que la renovación del centro de control de Baleares refuerza la fiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico balear, en un contexto de creciente digitalización y transición hacia un modelo energético más sostenible.