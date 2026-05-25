Las enfermeras reclaman que culmine la implantación de la nueva clasificación profesional. - UGT - CCOO

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de enfermería se han concentrado este lunes en los hospitales de Baleares para reclamar el cumplimiento del compromiso de culminar la implantación de la nueva clasificación profesional para los Técnicos Superiores y Medios del Sistema Nacional de Salud.

Se trata, según han explicado UGT y COO en un comunicado, de una medida prevista en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, recogía de manera clara la reclasificación de los Técnicos Superiores y Medios del Sistema Nacional de Salud.

Cuatro años después, han alertado, sigue sin ponerse en marcha, lo que han considerado como inaceptable. Según han indicado, miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional obsoleta que no reconoce adecuadamente ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que desempeñan diariamente en el Sistema Nacional de Salud.

Tras la implantación en 2011 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces), los sindicatos han señalado que debe considerarse plenamente culminado el proceso de adaptación de las nuevas titulaciones.

Asimismo, el propio acuerdo establecía que la nueva clasificación profesional debía alcanzar su plena implantación a lo largo del año 2023.

Sin embargo, a día de hoy, los técnicos siguen sin ser situados profesionalmente donde les corresponde, según su titulación y sus competencias.

Esta situación, han apuntado, supone una discriminación inadmisible para miles de profesionales esenciales, a quienes se les sigue negando el reconocimiento profesional que les corresponde.

"La reclasificación en los grupos B y C1 no es una reivindicación nueva ni una concesión graciable: es una obligación legal, un compromiso firmado y una medida de justicia profesional", han señalado.

Según han reivindicado, la autorización, por parte del Ministerio de Hacienda, de la transferencia económica necesaria permitiría al Ministerio de Sanidad ejecutar de manera inmediata la reclasificación.

Las organizaciones sindicales han reclamado la aprobación inmediata de la dotación económica necesaria para hacer efectiva la reclasificación profesional de los Técnicos Superiores y Medios, el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, el fin de la discriminación profesional que sufre el colectivo de técnicos y el reconocimiento académico, profesional y europeo que corresponde a sus titulaciones y competencias.