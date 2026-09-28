Entra en funcionamiento la nueva estación de la red TetraIB en el municipio de Sant Joan

Nuestra estación de TetraIB en Eivissa - CAIB

EIVISSA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha puesto en funcionamiento una nueva estación de la red pública de seguridad y emergencias TetraIB en Sant Miquel de Balansat, reforzando las comunicaciones profesionales en el interior del municipio de Sant Joan y continuando el gran proceso de mejora de cobertura que se está desarrollando en Eivissa.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, la nueva infraestructura tiene un significado especialmente importante por el territorio al que presta servicio. Sant Miquel representa una parte esencial de la Eivissa interior y es un territorio en el que las distancias, los desniveles y la orografía hacen especialmente importante disponer de una red de comunicaciones profesionales robusta.

La entrada en funcionamiento de la estación coincide, además, con las fechas en las que Sant Miquel celebra sus fiestas y permite poner en valor que las infraestructuras públicas de seguridad tienen que acompañar también la vida cotidiana de los pueblos y los acontecimientos que reúnen a vecinos y visitantes.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado que la actuación responde a una apuesta del Govern por la igualdad territorial. "Un ciudadano tiene derecho a disponer de unos buenos servicios públicos independientemente de que viva en una ciudad, en un pequeño pueblo o en una zona rural. El Govern está haciendo un esfuerzo muy importante para que la complejidad territorial de Eivissa no sea una desventaja y para que los profesionales que protegen a sus ciudadanos dispongan de las mejores herramientas posibles en cualquier punto de la isla", ha afirmado.

Además, Costa ha señalado que la nueva estación forma parte de una transformación mucho mayor que se está llevando a cabo en Eivissa y que "demuestra que el compromiso con la isla se traduce en inversiones concretas".

Desde el Govern han señalado que la nueva estación refuerza una infraestructura que, aunque adquiere especial protagonismo durante incendios, inundaciones o grandes crisis, es utilizada todos los días por los profesionales de la seguridad y las emergencias.

La Policía Local de Sant Joan de Labritja es usuaria de TetraIB, por lo que la mejora de cobertura del municipio supone también mejores comunicaciones para la actividad cotidiana de sus agentes.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha destacado que esta utilización diaria constituye una de las grandes fortalezas del sistema. "A veces hablamos de TetraIB pensando únicamente en una gran catástrofe, pero su importancia empieza mucho antes. La red se utiliza en intervenciones ordinarias, accidentes, búsquedas, dispositivos preventivos y todo tipo de actuaciones y precisamente porque los profesionales trabajan habitualmente con ella, cuando llega una emergencia compleja pueden coordinarse de forma mucho más rápida y eficaz", ha explicado.

Gárriz ha explicado que, cuando en una misma emergencia intervienen Policía Local, bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios, Ibanat u otros organismos, "disponer de una infraestructura común facilita extraordinariamente la coordinación".

MÁS ESTACIONES EN EIVISSA

El Govern ha destacado que Eivissa presentaba un reto especialmente complejo para TetraIB. La red funciona en Baleares desde 2010, pero al inicio del actual plan de ampliación la isla contaba únicamente con siete estaciones.

La combinación de una infraestructura menor y una orografía especialmente complicada provocaba que Eivissa tuviese los porcentajes de cobertura más bajos de las islas. El Govern decidió convertir la mejora de Ibiza en una de las prioridades del nuevo despliegue.

Actualmente ya hay 14 estaciones en funcionamiento, exactamente el doble que al comenzar el proyecto. La cobertura exterior alcanza aproximadamente el 87 por ciento del territorio y se eleva hasta el 96 por ciento en las zonas pobladas, situando a Eivissa en porcentajes mucho más próximos a los del resto del archipiélago.

El director general de IB Digital, Miquel Cardona, considera que "el cambio es enorme". Así, ha añadido que el proyecto demuestra que "la tecnología pública también es cohesión territorial". "No queremos una red excelente únicamente en las grandes zonas urbanas. Queremos que un policía, un bombero o un sanitario pueda trabajar con buenas comunicaciones en Vila, en Sant Miquel, en una carretera rural o en una zona alejada de la costa", ha dicho.

NUEVOS RETOS

La mejora de TetraIB en Eivissa continuará e IB Digital concentrará buena parte de los próximos esfuerzos en Santa Eulària des Riu, con tres nuevas estaciones previstas en Cala Llonga, Puig d'en Gat y Santa Eulària.

El objetivo será mejorar de manera muy significativa la cobertura en todo el término municipal y seguir acercando Ibiza a unos niveles excelentes de servicio.

Según Costa, esta continuidad resulta especialmente importante, si bien ha añadido que el mensaje para Eivissa es que se conforman con lo que conseguido. "Hemos duplicado estaciones y hemos mejorado enormemente la cobertura, pero vamos a continuar invirtiendo y trabajando hasta completar el despliegue previsto", ha concluido.