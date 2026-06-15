Entra en vigor la moratoria para ordenar nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico

Archivo - Placas solares - CAIB - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La moratoria para ordenar los nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico en Baleares ha entrado en vigor mientras se redacta una nueva planificación de las energías renovables y del almacenamiento energético en la comunidad.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, la medida establece la suspensión temporal de las vías prioritarias vinculadas al reconocimiento de la utilidad pública y a la declaración de interés autonómico energético para nuevas instalaciones situadas en suelo rústico.

La medida está recogida en la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Esta actuación tiene como objetivo garantizar un desarrollo equilibrado de energías renovables, compatible con la preservación del territorio, la actividad agraria y los valores ambientales y paisajísticos de la comunidad.

La regulación no tendrá efectos retroactivos y, por tanto, no afectará a proyectos que ya dispongan de permisos de acceso y conexión concedidos antes de la entrada en vigor de la ley. También quedan excluidas las instalaciones destinadas al autoconsumo energético, así como las repotenciaciones e hibridaciones de instalaciones existentes.

La nueva ordenación energética tendrá que aprobarse en un plazo máximo de dos años y quedará integrada en el Plan Director Sectorial Energético de Baleares.

El nuevo marco permitirá identificar las zonas más adecuadas para el desarrollo de proyectos energéticos, establecer criterios sobre su dimensión e integración territorial, y garantizar una mejor coordinación entre la transición energética, la protección del suelo rústico y el desarrollo económico sostenible de las Islas.