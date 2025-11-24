El ERE de Telefónica podría afectar en Baleares a unas 70 personas, a la espera de concretar las edades

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por Telefónica podría afectar en Baleares a unos 70 trabajadores, a la espera de que se concreten las franjas de edades que se verían vinculadas.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes del sindicato UGT en las Islas, después de que Telefónica haya propuesto un ERE para un total de 5.040 personas en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), las principales del grupo.

"Finalizadas las reuniones con las empresas que conforman el convenio de empresas vinculadas (CEV), Telefónica ha motivado los tres expedientes anunciados en causas organizativas, técnicas y de producción, con una afectación global de 5.040 personas", han indicado.

Según la documentación jurídica facilitada por la empresa a los sindicatos, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118).

UGT ha exigido que cualquier medida que se adopte se articule como un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2019.

Asimismo, UGT ha señalado que resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan de forma satisfactoria las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030. Dicha prórroga permitiría extender las garantías y mejorar las condiciones socio-laborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del Plan Estratégico presentado el pasado 4 de noviembre, ha subrayado el sindicato.

En este contexto, cabe recordar que la compañía comunicará mañana, 25 de noviembre, la afectación de los despidos colectivos que se implementarán en otras cuatro sociedades del grupo, en concreto: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.