Escarrer (Meliá) aplaude la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma: "Una medida valiente"

Archivo - El Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha aplaudido la prohibición del Ayuntamiento de Palma de crear nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de vivienda, una medida que ha calificado de valiente.

En un mensaje en su Lindekin, Escarrer ha destacado que esta prohibición "pone las bases para una mejor convivencia y para que no se sigan agravando cada día más los problemas para acceder a una vivienda en alquiler".

"La clave de un futuro turístico más sostenible no es crecer por crecer, sino ordenar y mejorar lo que ya tenemos, apostando por calidad y desestacionalización", ha considerado.

Para Escarrer, la proliferación descontrolada de viviendas de alquiler turístico es un factor que "desvirtúa cualquier esfuerzo de las administraciones y las empresas por avanzar".

Así, ha enmarcado la medida del Ayuntamiento en la lucha contra la oferta ilegal y alegal de viviendas turísticas que, a su entender, ha desvirtuado el mercado del alquiler residencial, "haciéndolo casi inalcanzable y que satura y gentrifica" las ciudades y destinos "al margen de cualquier planificación".

"Enhorabuena al Ayuntamiento de Palma y a su estupendo alcalde, Jaime Martínez", ha concluido en su mensaje.