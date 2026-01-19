Escarrer (Meliá) traslada su pesar por el accidente de Córdoba y cancela un foro de Exceltur en Fitur

Archivo - El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer - CÍRCULO ECUESTRE - Archivo

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha trasladado su pesar por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) y ha anunciado la cancelación de un foro que Exceltur tenía previsto llevar a cabo en Fitur.

"Nuestro más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Córdoba. Nos unimos al dolor de las víctimas y sus seres queridos, y enviamos todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Escarrer, quien también ostenta la presidencia de Exceltur, ha anunciado que la organización ha cancelado el Foro de Liderazgo que tenía previsto para este martes en Fitur.

La suspensión de este acto, ha apuntado, es un gesto en solidaridad con las víctimas --al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos-- del accidente.

"El sector turístico, unido, comparte el dolor por una tragedia que nos toca, a todos, muy de cerca", ha señalado.