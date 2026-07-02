Escola Catòlica seguirá trabajando con el Govern para lograr una solución "cuanto antes" en las 'escoletes'

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reúne con los representantes de Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Escola Catòlica Illes Balears (ECIB), Llúcia Salleras, ha asegurado que continuarán trabajando con el Govern para alcanzar una solución "cuanto antes" en relación con el conflicto en las 'escoletes'.

Así lo destacado Salleras en declaraciones a los medios tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en el Consolat de Mar.

Según ha explicado, Escola Catòlica y el Ejecutivo "comparten que hay que buscar una solución cuanto antes". "Hay buena sintonía en este sentido y seguiremos trabajando para que sea una realidad lo más pronto posible", ha añadido.