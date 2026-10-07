La Escuela de Hostelería acoge un acto para promocionar el producto local de Baleares, Cataluña y Occitania

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la jornada de promoción del producto local en la Escuela de Hostelería de Baleares.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la jornada de promoción del producto local en la Escuela de Hostelería de Baleares. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 13:43
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PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Baleares ha celebrado este miércoles la jornada 'Gastronomía y tradición, comprometidos con el producto local 2025-2027', enmarcado dentro del programa AMI Gastronomie de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

La iniciativa promueve el intercambio y la realización de eventos gastronómicos entre escuelas de hostelería de Baleares, Cataluña y Occitania.

Al acto ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha sido recibida por el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, y por la directora gerente de la Escuela de Hostelería de Baleares, Maria Llompart.

A lo largo del día habrá mesas con expositores de productos baleares, una exhibición de coctelería y demostraciones de la cocina de estas zonas.

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