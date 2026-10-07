La Escuela de Hostelería acoge un acto para promocionar el producto local de Baleares, Cataluña y Occitania

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la jornada de promoción del producto local en la Escuela de Hostelería de Baleares. - CAIB

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de Baleares ha celebrado este miércoles la jornada 'Gastronomía y tradición, comprometidos con el producto local 2025-2027', enmarcado dentro del programa AMI Gastronomie de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

La iniciativa promueve el intercambio y la realización de eventos gastronómicos entre escuelas de hostelería de Baleares, Cataluña y Occitania.

Al acto ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha sido recibida por el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, y por la directora gerente de la Escuela de Hostelería de Baleares, Maria Llompart.

A lo largo del día habrá mesas con expositores de productos baleares, una exhibición de coctelería y demostraciones de la cocina de estas zonas.