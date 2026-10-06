La escultura 'Far' de Josep Maria Sirvent regresará al Parc de la Mar en noviembre tras ser restaurada

Escultura 'Far' de Josep Maria Sirvent - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La restauración de la escultura 'Far', obra del artista Josep Maria Sirvent, ha entrado en su tramo final, con la previsión de que en noviembre pueda ser instalada de nuevo en el Parc de la Mar.

La obra fue inaugurada en 1999 en este espacio con ocasión de la celebración de la Universiada, según ha recordado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

El proyecto actual plantea una restauración integral de la escultura para recuperar su aspecto original y eliminar cualquier signo de los desperfectos causados, principalmente, por el paso del tiempo.

El Ayuntamiento ha destinado a este trabajo de restauración, supervisado por el autor de la escultura y el mismo equipo que estuvo al frente del proyecto de diseño y creación de la obra, cerca de 48.000 euros.

'Far' es una escultura realizada con hierro y piedra de granito. La intención del autor fue la de habilitar en un punto estratégico de la ciudad, como es el Parc de la Mar, una pieza artística que reprodujera un faro como elemento íntimamente vinculado a las costas y puertos del Mediterráneo.

El escultor optó por combinar los dos materiales, hierro y piedra, que aparecen perfectamente entrelazados en la red que dibujan, priorizando la percepción de equilibrio y cohesión que caracteriza a la obra, ha subrayado Cort.

La detección de importantes desperfectos, como la rotura de algunas de las piezas de granito, hizo necesaria la retirada de la escultura ante el riesgo de un posible desprendimiento que pudiera afectar a la seguridad de los paseantes.

Al mismo tiempo, se inventariaron otras deficiencias acumuladas en el transcurso de los años, entre ellos un agujero aparecido en una zona lateral a raíz de la desaparición de un foco de luz.

Nacido en la localidad gironina de Llívia, en 1957, el creador de la escultura, Josep Maria Sirvent, reside en Mallorca, donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad artística, desde 1980.

Su trayectoria expositiva comprende, además de Palma, otras muchas ciudades, como Barcelona, Girona, Burdeos y Zurich, habiendo tomado parte en ferias internacionales como ARCO, en Madrid, o la muestra colectiva organizada con motivo de la Expo 92, en Sevilla.

Algunas de las esculturas de Sirvent integran el patrimonio artístico presente en numerosas localizaciones, como es el caso de los Jardins de la Misericòrdia, la iglesia de Nostra Senyora del Roser, en el barrio de Son Cladera, o, a nivel internacional, el centro cultural de Mie, situado en la ciudad japonesa de Tsu.