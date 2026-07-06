El Espai Cor de Cort acoge desde este martes la exposición 'Floresta' de Maria Lluïsa Aguiló

Espai Cor acoge desde este martes la exposición 'Floresta' de Maria Lluïsa Aguiló. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Espai Cor de Cort acogerá desde este martes y hasta el 30 de agosto la exposición 'Floresta', de la artista mallorquina Maria Lluïsa Aguiló.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la muestra recoge un proyecto pictórico inspirado en el mundo floral que nació durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

La exposición ha sido presentada este lunes en Espai Cor por la artista junto al regidor de Cultura, Jaime Bonet, así como otros representantes del Consistorio.

Aguiló ha explicado que el origen del proyecto se remonta a 2020, cuando comenzó a profundizar en la observación de una flor, el ciclamen, atraída por su movimiento grácil y ligero.

Posteriormente, el proyecto fue ampliándose a partir de imágenes de flores enviadas por otras personas, que la artista transformó en pinturas y que ahora integran la muestra.

Durante la presentación, Bonet ha destacado la calidad de las propuestas de los creadores baleares y ha señalado que el Espai Cor también acoge obras de artistas internacionales que eligen Palma para dar a conocer su trabajo.

Licenciada en Bellas Artes, Maria Lluïsa Aguiló ha expuesto su obra en diferentes salas y espacios de Mallorca, entre ellos el Centre Cultural de la Misericòrdia, Ses Voltes, el Colegio Oficial de Arquitectos y el Convent de la Missió, así como en municipios como Marratxí, Calvià, Santanyí y Andratx.

La artista también ha participado en exposiciones colectivas, entre ellas el proyecto 'In via', presentado en Helsinki y Essen en 1999, que un año después tuvo continuidad en Can Balaguer, en Palma.

Su obra forma parte de distintas colecciones, entre ellas las del Govern, el Convent de la Missió y varios ayuntamientos de Mallorca. Además, Aguiló ha sido profesora de Dibujo en la Escuela Superior de Barcelona.