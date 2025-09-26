Estabilizado el incendio forestal declarado en Sa Comuna de Bunyola

Medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural actúan en la zona - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Sa Comuna de Bunyola se ha estabilizado a las 18.20 horas, después de quemar aproximadamente 0,05 hectáreas de pinar.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el fuego se ha confirmado a las 17.00 horas y se ha decretado el índice de gravedad potencial 0.

En la zona están actuando medios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural: dos autobombas, 19 bomberos forestales (incluyendo un técnico) y tres agentes de medio ambiente (AMA).

También, intervienen en las labores de extinción efectivos de los Bomberos de Mallorca, concretamente del parque de Bomberos de Sóller.