La Estación Intermodal de Palma incorpora una nueva dársena de autobús y reorganiza espacios

Estación Intermodal de Palma - CAIB

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), ha llevado a cabo obras de mejora en las dársenas de autobús de la Estación Intermodal de Palma, una actuación que ha permitido habilitar una nueva dársena y reorganizar la distribución de las existentes para mejorar el funcionamiento del servicio y la comodidad de los usuarios.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, con esta actuación, la estación pasa de 29 a 30 dársenas de autobús, lo que permite incrementar su capacidad operativa y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades. La nueva configuración también optimiza la distribución de las líneas y facilita los movimientos de los autobuses en de la estación.

La Estación Intermodal presta servicio a 25 líneas de autobús interurbano, además de los servicios de tren y metro. La mejora de las dársenas responde al crecimiento del número de usuarios que llegan o salen de Palma en los autobuses del TIB.

La obra de la nueva dársena, enmarcada en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación', ha sido financiada con fondos procedentes del factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares.

Durante el pasado mes de junio, un millón de usuarios utilizaron las dársenas de autobús de la estación, mientras que el conjunto de la Estación Intermodal registró 1,6 millones de usuarios si se contabilizan también quienes utilizaron los servicios ferroviarios.

La nueva configuración de las dársenas forma parte de las actuaciones que el CTM impulsa para adaptar la Intermodal a las necesidades actuales de movilidad y seguir mejorando la experiencia de los usuarios.

En este sentido, continúan las obras de la nueva oficina de atención al usuario, que contará con un espacio más amplio, accesible y funcional y está prevista la construcción de los nuevos aseos y la nueva señalización de un espacio de aparcamiento para bicicletas.