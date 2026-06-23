En estado grave un hombre de 59 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en cala Mesquida

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria la tarde de este martes en cala Mesquida, en el municipio de Capdepera.

La víctima, según la información facilitada por el SAMU 061, es un turista de origen ruso y 59 años de edad.

Los socorristas, en un primer momento, le han practicado maniobras de soporte vital básico con el uso de un desfibrilador.

A la llegada de los servicios de emergencias el hombre ya había recuperado el pulso y la consciencia y no ha sufrido daños neurológicos aparentes.

Ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juaneda Miramar, donde ha ingresado en estado grave.