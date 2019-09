Estaràs pide "altura de miras" para encontrar "un equilibrio entre visión humanitaria y económica" en Europa

Publicado 13/09/2019 14:47:31 CET

Aplazamiento de las medidas de la directiva del Acta Europea de Accesibilidad

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada popular, Rosa Estaràs, ha pedido en un acto de valoración del Acta Europea de Accesibilidad organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación ONCE, "altura de miras para encontrar el equilibrio entre la visión humanitaria y la visión económica".

Al inicio de su intervención, Estaràs ha señalado que el crecimiento en Europa "tiene que ser sostenible, inclusivo e integrador para no dejar a nadie atrás". "Y no podemos hacerlo con previsión en 10 o 15 años, tenemos que hacerlo desde ya", ha dicho.

En este sentido, se ha mostrado "muy crítica" con el aplazamiento temporal de las medidas de la directiva del Acta Europea de Accesibilidad ya que, según ha dicho, "la integración y la accesibilidad tienen que abordarse de manera inmediata".

"Es un espíritu que no puede fallar porque esto no es una cuestión política, aquí no hay partidos, hay espíritu y la Europa de los valores tiene que preservar el espíritu", ha reprochado.

Por otra parte, ha explicado que "el mercado interior es sagrado en Europa porque es nuestra razón de ser". "Protegiendo nuestras fronteras protegemos nuestro mercado interior y nuestra seguridad y haciéndolo accesible hacemos honor a los valores europeos", ha dicho.

Asimismo, ha valorado de manera "muy positiva" los avances conseguidos en materia de empleo y desarrollo. A pesar de esto, ha asegurado no se puede "bajar la guardia".

Por último, ha aprovechado para agradecer la labor del CERMI en materia de desarrollo y a la ONCE porque ha dicho, "es el mejor instrumento para romper barreras, como este no hay otro en Europa".