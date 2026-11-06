Estaràs (PP) exige proteger el Fondo Social Europeo para que no se "diluyan" las políticas para colectivos vulnerables

Estaràs (PP) exige proteger el Fondo Social Europeo porque multiplica por cuatro la inversión en inclusión - PP

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha defendido la necesidad de preservar el Fondo Social Europeo (FSE) ante el riesgo de que su integración en la nueva estructura presupuestaria propuesta por la Comisión Europea "diluya las políticas destinadas a los colectivos más vulnerables".

Para evitarlo, la 'popular' ha reclamado que el FSE tenga objetivos y financiación "claramente identificables" en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Estaràs ha participado en la jornada 'Invertir en inclusión: el impacto deln Fondo Social Europeo', donde ha reafirmado su defensa de este instrumento europeo, ha informado el PP en un comunicado.

Una reivindicación, ha recordado, que manteniendo durante las negociaciones del próximo presupuesto comunitario y que encuentra "un nuevo respaldo" en los resultados de una evaluación independiente elaborada por la consultora Fresno y la Universidad de Murcia para Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, sobre el impacto de sus programas de inclusión sociolaboral financiados por el FSE entre 2016 y 2023.

El estudio concluye que por cada euro invertido en estos programas se generan entre 2,9 y 4 euros en beneficios económicos y sociales, y que la participación incrementa hasta un 79% la probabilidad de acceder a un empleo entre las personas previamente inactivas, ha señalado.

Además, ha destacado que estas iniciativas han contribuido a reducir los estereotipos y prejuicios de las empresas a la hora de contratar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

"El Fondo Social Europeo ha sido y sigue siendo un pilar del compromiso europeo con la cohesión social", ha subrayado Estaràs, quien ha puesto en valor su papel como "instrumento centrado en las personas y en la inclusión real", especialmente de los colectivos más vulnerables y las personas con discapacidad, mediante iniciativas de empleo inclusivo, formación y desarrollo de capacidades.

La eurodiputada ha advertido de que la nueva arquitectura presupuestaria propuesta por la Comisión Europea puede "diluir" el carácter específico del FSE, por lo que ha defendido que se mantenga como un fondo individual, "con objetivos claros y sin perder su enfoque social".

"Un fondo que garantiza la protección de los más vulnerables no se puede poner en peligro. Por eso, el trabajo que realiza el Parlamento Europeo es tan importante para proteger y salvaguardar los objetivos de este fondo", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de evitar una "excesiva centralización" y preservar la participación de las regiones en el diseño y ejecución de los programas, ya que "son quienes mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos".