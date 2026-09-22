Estaràs (PP) reclama que los cuidados dejen de ser un "asunto privado" para convertirse en una prioridad en la UE

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs inverviene en un acto de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. - PP

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha reivindicado que los cuidados de considerarse un "asunto privado" para pasar a ser una prioridad política en la UE.

La representante 'popular' ha hecho estas declaraciones durante su participación en los encuentros organizados por la Oficina del Parlamento Europeo con motivo del debate sobre el futuro de los cuidados y la maternidad.

En una nota de prensa, Estaràs ha reclamado situar los cuidados y la maternidad en "el centro de las políticas europeas de igualdad", ya que ha indicado que son un "derecho" y una "condición indispensable" para construir una sociedad "más igualitaria, más justa y también más competitiva".

Así, ha defendido que Europa ha avanzado "mucho" en igualdad pero durante demasiado tiempo se ha hablado de igualdad "sin hablar suficientemente de maternidad". Por eso, ha advertido que la salud física y mental de las madres, la conciliación y la corresponsabilidad son "algunos de los grandes retos pendientes de la Unión Europea".

La vicepresidenta de FEMM ha puesto de manifiesto los avances impulsados desde la Delegación española del PP en el Parlamento Europeo, como la aprobación del voto durante el embarazo y después del parto para las eurodiputadas, una medida esencial que permitirá "compatibilizar la maternidad con el ejercicio de la representación pública".

"Si se quiere que haya más mujeres en la política, las instituciones también tienen que adaptarse a la realidad de la maternidad", ha subrayado.

Estaràs ha participado en la elaboración de un informe que sitúa por primera vez los cuidados como un "elemento central" del proyecto europeo, al vincularlos a "la igualdad, la cohesión social y la competitividad".

Entre sus principales propuestas figuran el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental, la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, la creación de un Estatuto Europeo del Cuidador y el impulso de políticas de corresponsabilidad que favorezcan un reparto equilibrado de las tareas entre hombres y mujeres.

La eurodiputada ha recordado que los datos evidencian que los cuidados recáen mayoritariamente sobre las mujeres. En la Unión Europea, el 90% de la fuerza laboral formal del sector y el 75% de los cuidados informales son realizados por mujeres, mientras que millones de ellas abandonan o reducen su actividad profesional para atender responsabilidades familiares.

Por ello, ha defendido que se avance desde un modelo centrado exclusivamente en la conciliación hacia una "verdadera corresponsabilidad".

Estaràs ha destacado que el trabajo realizado por el Parlamento Europeo servirá de base para el futuro Pacto Europeo de los Cuidados anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una iniciativa que deberá responder al envejecimiento de la población, reforzar los servicios asistenciales y dignificar una actividad esencial para el bienestar y la economía europea.