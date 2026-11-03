Estarellas acusa al PSIB de "querer el monopolio" de la memoria democrática

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Cooperación Local y Coordinación de la Acción de Gobierno, Antonia Estarellas, ha acusado este martes al PSIB de "querer el monopolio" de la memoria democrática.

En el pleno del Parlament, Estarellas ha respondido al diputado del PSIB Omar Lamín, que ha acusado al Govern de "dar la espalda" a las familias y a las entidades memorialistas" y de "complacer a sus socios de extrema derecha".

El socialista ha criticado el cierre del Memorial de la Dignidad en la pasada festividad de Todos los Santos en el cementerio de Palma, situación que Estarellas ha atribuido a que se trata de un espacio privado que nadie pidió que se abriera.

"Todas las entidades han dicho basta al PP y al Govern y han abandonado las comisiones de trabajo porque no se les escucha", ha añadido Lamín.

La consellera, por su parte, ha reivindicado que el Govern "no ha dado la espalda a nadie" y ha instado al PSIB a diferenciar entre familias y entidades.

"Las familias siempre han estado en el centro de las políticas de memoria, que en toda la legislatura se han hecho contando con ellas y con las entidades, tratando de dar cabida a todas las sensibilidades", ha afirmado Estarellas.

Para la consellera, el problema no son las leyes sino el uso partidista que se hace de ellas.