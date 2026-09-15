Estarellas critica que el Gobierno central no está "al lado" de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia Estarellas, ha afirmado este martes que el Gobierno central "no está al lado" de las necesidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares, y ha insistido en que faltan medios y recursos.

Estarellas, en el pleno del Parlament de este martes, ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha alertado de la "mala relación" entre el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En lugar de defenderlos, los pone a los pies de los caballos. Tiene la 'potestas', pero no la 'autoritas'. Se merecen que les mande alguien con más dignidad", ha afirmado.

La consellera, por su parte, ha mostrado la preocupación del Govern y de su departamento por las diferencias entre el delegado del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad. "El Gobierno de España no está lado de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Faltan medios y personal", ha concluido.

Estarellas, además, ha reivindicado las iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para la fidelización de los profesionales.