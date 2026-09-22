Estarellas critica que el Govern "no hiciera nada" en autoprotección tras la torrentada de Sant Llorenç

Archivo - La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha criticado este martes que el anterior Ejecutivo no hiciera nada en materia de autoprotección tras la torrentada de Sant Llorenç y ha reivindicado las actuaciones en este sentido del actual Ejecutivo ante los fenómenos meteorológicos extremos.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la consellera, por otra parte, ha reivindicado las medidas en materia de lucha contra el cambio climático y se ha referido por ejemplo al incremento de 10.000 a 30.000 de los autoconsumos fotovoltaicos.

El diputado del PSIB Marc Pons, por su parte, ha lamentado que la legislatura no será perdida en cambio climático sino de retrocesos. El socialista ha criticado, entre otras cuestiones, que se haya desmantelado el único parque eólico de Baleares, que se haya eliminado la prohibición de venta de vehículos diesel y que se exima a los rent a car del calendario de electrificación, que se hayan legalizado las construcciones en zonas inundables y en zonas de riesgo de incendios o que se pretendan aprobar nuevos crecimientos urbanísticos sin disponer de su agua suficiente.

En materia turística ha criticado que se permita a los hoteleros que puedan mantener tres años más sus calderas de gasóleo y de fuel y que en materia de agricultura, la ley agraria no establezca propuestas en materia de agricultura ecológica.

"Si no hubiera sido por la fuerte movilización ciudadana, tendríamos macrogranjas de 800.000 gallinas", ha concluido.