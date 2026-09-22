Estarellas crítica que Madrid decida la capacidad de acogida de menores migrantes y Vox dice que "debería ser cero"

Archivo - La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha criticado este martes que sea el Gobierno central quien decida la capacidad de Baleares de acogida de menores migrantes, mientras que Vox ha asegurado que esta capacidad "debería ser cero".

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, Estarellas ha recordado que a día de hoy los sistemas de los consells insulares acogen a unos 900 menores, cuando la capacidad ordinaria fijada por el Gobierno central es de unos 400 y que, según el Ejecutivo autonómico, sería de unos 80.

La consellera ha reivindicado la oposición en los tribunales al sistema de reparto, extremo que la diputada de Vox Patricia de las Heras ha rechazado al entender que el Govern "se rasga las vestiduras y acude al Tribunal Supremo" y "patalea ante la prensa" pero sólo discute el reparto y no el modelo. "Negocian el descuento", ha acusado la de Vox a la consellera.

"Para Vox la capacidad ordinaria para acoger menores extranjeros es cero. El sistema está reventado", ha añadido De las Heras.

Estarellas ha defendido que donde mejor está un menor es con su familia y ha reprochado a Vox que haya CCAA en las que gobiernan en las que ni siquiera han presentado batalla en los tribunales.