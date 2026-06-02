Estarellas defiende la creación de la plaza de subdirector de Informativos de IB3 y el PSIB dice que "huele mal"

Archivo - La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante su intervención. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha defendido que la convocatoria de una plaza de subdirector de Informativos como ajustada a las reglas de contratación de alta dirección, después de que la diputada del PSIB Pilar Costa, haya dicho que "huele mal".

"¿No será que han pensado en una persona y luego crean la plaza?", ha preguntado la diputada Pilar Costa, que ha criticado que no se exija en este puesto ni requisito de catalán ni formación en Periodismo o Comunicación.

La consellera ha asegurado que no se trata de una plaza de alta dirección y que se ha creado conforme marca la normativa. La consellera ha rechazado la intención del PSIB de politizar todo lo que ocurre en IB3.

La diputada del PSIB ha lamentado lo que ha considerado la "degradación" del ente con una "intencionalidad clara" y se ha referido a críticas del comité de empresa en relación a decisiones de la dirección que están afectando a la calidad, el rigor y la credibilidad del ente.