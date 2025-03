Estarellas dice que ha faltado "mucha firmeza" en relación con presuntos abusos sexuales en partidos de izquierda

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha considerado que ha faltado "mucha firmeza" en relación con los presuntos casos de abusos sexuales atribuidos a políticos de izquierdas en redes sociales.

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, la consellera ha trasladado su "preocupación" por este asunto, puntualizando que no es lo mismo una denuncia que los casos difundidos a través de redes sociales o medios de comunicación.

Estarellas ha reiterado que ha echando en falta "más firmeza" ante estos últimos supuestos casos, tras ser preguntada por el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha reclamado al Govern que deje de aplicar las políticas de la izquierda e impulse una nueva política de protección a la mujer.

En este sentido, Rodríguez ha considerado "preocupante" que un miembro del Govern recabe el aplauso de la bancada de la izquierda, en referencia a las declaraciones de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quien afeó que Vox utilizara el trabajo que hace el IbDona para lanzar críticas a la izquierda en relación a las denuncias de acoso vertidas en una cuenta de redes sociales.

Estarellas ha asegurado que no desautorizará a Cirer en este sentido y ha agregado que "lo principal es proteger a todas las mujeres". "Si las políticas no funcionan hay que darle la vuelta, pero no porque sean de izquierdas o derechas", ha concluido.