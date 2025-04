Estarellas niega "censura" en IB3 y recuerda que el control externo del ente "no lo tiene el Govern, si no el Parlament"

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha negado que haya habido "censura" en IB3, y ha recordado que el control externo del ente público "no lo tiene el Govern, si no el Parlament", a través de una comisión de seguimiento.

Estarellas se ha pronunciado de este modo, este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Omar Lamín, quien ha cargado contra el nuevo equipo directivo de IB3, que a su juicio "no puede garantizar la independencia del ente, como ha demostrado con el caso de 'Norats'", una miniserie basada en hechos reales sobre un padre y un hijo que se esconden en la Serra de Tramuntana durante la Guerra Civil.

Hay que recordar al respecto que IB3 decidió emitir de forma conjunta los dos últimos capítulos de 'Norats' el pasado domingo, día 13 de abril, según argumentó el ente, previamente, por las "bajas audiencias" registradas por la miniserie, cuyo primer capítulo --emitido el 30 de marzo-- "no llegó al 1 por ciento de cuota", lo que provocó la reacción del PSIB, que acusó al PP de designar a Josep Codony como director general del ente público "para que haga de comisario político y de censor al estilo franquista".

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas ha negado "censura" en IB3 por que "censura es recortar una parte de esta miniserie o eliminar ésta de una programación, lo cual no ha ocurrido", lo que ha hecho el ente, ha aclarado, "ha sido acumular la emisión de los dos últimos capítulos el pasado domingo". Además, ha asegurado alegrarse "si eso ha supuesto un incremento de la audiencia dentro de IB3, en un periodo de domingo, que estaba a la baja".

"Por mucho que quiera hablar de injerencias, yo no hago la parrilla de IB3, ni siquiera sabía cuando estaba programada 'Norats", ha dicho Estarellas, recordando que "la independencia del ente está recogida en una ley" y "en el Parlament, hay una comisión de seguimiento, que es en la que hay que pedir las explicaciones si se considera oportuno", todo ello "para que no sea el Govern el que haga las injerencias, si no todos los grupos parlamentarios". Así, el control externo del ente "no lo tiene el Govern, si no el Parlament".