Estarellas se pregunta si el PSIB, sobre la citación de Mercedes Garrido, "si se aplicará la misma medicina"

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, se ha preguntado este viernes si el PSIB, en relación a la citación a declarar de Mercedes Garrido en un caso de presunto acoso laboral, "se aplicarán la misma medicina y serán coherentes", en cuanto a petición de dimisiones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, actuando como portavoz, Estarellas ha pedido en todo caso respeto a los procedimientos judiciales y a la presunción de inocencia.

La consellera ha señalado que desconoce el alcance de la denuncia y que tuvo conocimiento en el momento que ha afectado a funcionarios y lo han puesto en conocimiento de la Abogacía.

Cabe recordar que un juzgado de instrucción ha citado a la diputada socialistas Mercedes Garrido en el marco de una denuncia presentada contra ella por acoso laboral supuestamente cometido cuando era consellera. La declaración de Garrido está prevista para noviembre y la denuncia va dirigida también contra el que fuera vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes.