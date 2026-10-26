Estefanía Gonzalvo repetirá como candidata del PP a la alcaldía de Andratx en 2027 - PP

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, volverá a encabezar la candidatura del PP en las elecciones municipales de mayo de 2027.

La junta local de la formación, que también preside Gonzalvo, ha aprobado por unanimidad su designación como candidata. Tras la decisión de la junta local, la sede del PP de Andratx ha acogido un encuentro con afiliados y simpatizantes de la formación.

Según han informado los 'populares' en una nota de prensa, está previsto celebrar más adelante el acto de presentación oficial de la candidatura.

Gonzalvo optará así a un nuevo mandato al frente del Ayuntamiento de Andratx, donde actualmente gobierna con mayoría absoluta. Su designación se produce en la recta final de una legislatura, según el PP, marcada por diferentes actuaciones municipales en materia de infraestructuras, servicios públicos y equipamientos.

Entre ellas, los 'populares' han destacado proyectos de mejora de espacios públicos, inversiones en instalaciones municipales y medidas destinadas a incrementar las plazas de aparcamiento en distintos puntos del municipio.

Con la elección de Gonzalvo, el PP de Andratx inicia una nueva etapa de preparación de las próximas elecciones municipales, en las que buscará mantener la mayoría absoluta obtenida en los anteriores comicios.

La formación trabaja en la elaboración de su programa electoral y prevé continuar los contactos con asociaciones, entidades deportivas y colectivos locales para recoger propuestas de cara al próximo mandato.

Gonzalvo ha agradecido el respaldo recibido por parte de los integrantes de la junta local y ha asegurado que afronta esta nueva candidatura con "ilusión".

"Quiero agradecer a mis compañeros la confianza que han depositado nuevamente en mí. Afronto esta candidatura con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar por Andratx que el primer día", ha afirmado.

La actual alcaldesa ha puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo durante estos años, aunque ha asegurado ser "consciente de que todavía queda mucho por hacer".

En este sentido, ha señalado que la atención a las necesidades de los diferentes núcleos del municipio seguirá siendo una de sus prioridades.

"Nuestro compromiso es seguir escuchando a los vecinos, estar cerca de sus problemas y buscar soluciones. Queremos continuar mejorando Andratx, el Port, s'Arracó, Sant Elm, Camp de Mar y cada rincón de nuestro municipio. Tenemos experiencia, un equipo comprometido y, sobre todo, muchas ganas de seguir trabajando por nuestra gente", ha concluido.