Estudiantes de Baleares participan este sábado en la primera Olimpiada de la Palabra- CAIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del edificio Son Espanyol del ParcBit ha acogido este sábado el primer certamen interescolar de oratoria Olimpiada de la Palabra, una iniciativa educativa que promueve las habilidades comunicativas del alumnado mediante una competición de oratoria en catalán e inglés.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido a esta primera jornada, con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, y la vicepresidenta de la Fundació Barceló, Francisca Barceló.

El certamen ha reunido a estudiantes de diferentes centros educativos y ha contado con un jurado formado por profesionales de diversos ámbitos. Un total de 13 alumnos han participado en la iniciativa.

La presidenta ha pronunciado el discurso inaugural de la Olimpiada de la Palabra, que ha destacado como "una muestra más de la excelencia" en las aulas de los centros educativos de Baleares.

"Aprender la palabra es aprender a pensar, a ordenar nuestras ideas, a cuestionarnos aquello que damos por hecho y escuchar a los demás", ha subrayado, a la vez que ha repasado los temas que han abordado los estudiantes.

Por último, ha agradecido la iniciativa a la Conselleria de Educación y Universidades y a los centros participantes, así como a los profesores que "han animado y acompañado" a los alumnos durante la preparación y a los miembros del jurado.