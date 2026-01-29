Estudiantes de Esadib representarán sus trabajos en salas de Bilbao, Menorca y Mallorca

Momento de una de las representaciones de las creaciones de los alumnos de Esadib. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib) iniciarán este fin de semana una gira por salas de Bilbao, Menorca y Mallorca para presentar sus creaciones desarrolladas durante los talleres de Esadib para los estudiantes de 4º curso del Grado de Interpretación.

Las representaciones representan un impulso permite "reforzar la proyección" del trabajo pedagógico y creativo que se desarrolla en el centro, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Así, los días 30, 31 de enero y 1 de febrero se presenta 'Damnatio' en la Sala Petita del Teatre Principal de Palma, una versión libre de 'Macbeth' de William Shakespeare conducida y dirigida por el profesor Biel Jordà.

La obra propone la mirada de una protagonista, Lídia, marcada por una infancia difícil y por unas voces que confunden realidad y ficción hasta el punto de habitar el universo trágico de Shakespeare. Se trata de una pieza de teatro de texto en clave de tragedia.

La semana siguiente, los días 6, 7 y 8 de febrero, la sala Petita acogerá 'Àiax', a partir de la obra homónima de Sófocles, conducida y dirigida por el profesor Joan M. Albinyana.

La propuesta sitúa al personaje de Áyax en un contexto contemporáneo que revisita temas como los orígenes, la masculinidad heroica, el poder o la responsabilidad colectiva. Es una tragedia que aborda el orgullo, la fragilidad y la necesidad de justicia, y que combina el teatro textual con lenguaje audiovisual.

Como parte del nuevo proyecto de gira, los talleres se presentarán también en el Teatre de Manacor gracias a un acuerdo de colaboración. 'Damnatio' se representará el día 5 de febrero a las 19.00 horas en la Sala de Dalt, mientras que 'Àiax' podrá verse el 11 de febrero, también a las 19.00 horas.

Ese mismo 11 de febrero, 'Damnatio' viajará a Menorca, donde se representará en el Teatre des Born de Ciutadella a las 20.30 horas con el objetivo de acercar el trabajo de la escuela al público menorquín.

Además, 'Àiax' formará parte de la programación del Esadfest, que tendrá lugar en Bilbao del 4 al 8 de mayo. Se trata de la tercera edición del festival estatal de escuelas superiores de arte dramático, en el que la Esadib ya ha participado con producciones como 'Hamlet, el tros que en queda' y 'Macbeth. Res no és, llevat del que no és'.

"Con esta nueva gira, la Esadib consolida los talleres de 4º curso como un espacio de creación y exhibición que refuerza el vínculo con el territorio y amplía la difusión externa del trabajo que lleva a cabo el centro", han destacado.