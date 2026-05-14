Estudiantes del IES Balàfia ganan uno de los premios del concurso estatal de diseño de minisatélites CanSat 2026

Estudiantes del IES Balàfia ganadores en el proyecto CanSat 2026 junto con su profesora Chelo Carrión. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

EIVISSA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Primitive Technology del IES Balàfia ha logrado el premio al equipo más profesional en la final del proyecto CanSat 2026, en la que distintos equipos de todo el Estado han presentado sus minisatélites, diseñados y construidos íntegramente por estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

Entre los días 12 y 13 de mayo se ha celebrado en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) la final estatal del proyecto CanSat 2026, una iniciativa educativa impulsada por Esero-Spain, la oficina de recursos educativos de la Agencia Espacial Europea (ESA)

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que Baleares han estado representadas este año por el equipo Primitive Technology del IES Balàfia, de Sant Joan.

El grupo, formado por alumnos de 1º de Bachillerato y coordinado por la profesora Chelo Carrión Verdes, logró la clasificación tras ganar la fase autonómica del desafío CanSat celebrada el pasado 20 de abril en el aeródromo de Binissalem.

El equipo balear ha sido distinguido con el premio al equipo más profesional, un reconocimiento que pone en valor tanto la calidad técnica del proyecto como la capacidad de organización, coordinación y trabajo en equipo demostrada por los estudiantes durante todo el desafío.

El proyecto que han desarrollado sirve para la detección y prevención de incendios forestales. A partir de un sistema de sensores integrados dentro del CanSat, el equipo ha trabajado en la obtención y análisis de datos ambientales para identificar situaciones de riesgo o posibles focos de combustión.

El dispositivo incorpora sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica, así como detectores de CO, CO2 y partículas en suspensión. También integra una cámara térmica y una cámara convencional que permiten complementar los datos recogidos durante el descenso. Toda esta información es enviada en tiempo real a una estación terrestre mediante tecnología LoRa.

Más allá de la parte técnica, el proyecto destaca por el enfoque científico que plantea. Los estudiantes han intentado reproducir, a pequeña escala, sistemas similares a los que utilizan satélites europeos de observación terrestre destinados al seguimiento ambiental y a la detección de incendios.

El equipo está formado por los estudiantes Antoni Serra Marí, Sergio García Vallespir, Pau Ibáñez Carrión, Josep Serra Torres y Soma Nakajima Bagno. Durante meses han trabajado en el diseño estructural del satélite, la programación, la electrónica, las comunicaciones y la difusión del proyecto, al repartiéndose las tareas pero colaborando de manera constante en todas las fases del proceso.

La final estatal incluyó comprobaciones técnicas, lanzamientos con cohetes sonda y la defensa oral de los proyectos ante un jurado especializado. Los participantes también tuvieron que analizar los datos obtenidos durante el vuelo y explicar sus resultados.

Durante el acto de clausura se entregaron los distintos reconocimientos de la competición estatal. Entre los premios, el mejor CanSat recayó en el equipo de la Comunitat Valenciana, el premio al mejor desarrollo tecnológico fue para el equipo de Navarra, el mejor proyecto científico para Cataluña y el premio honorífico fue para el equipo de la Comunidad de Madrid.

El equipo ganador del premio al Mejor CanSat representará a España en el evento internacional organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que tendrá lugar en los Países Bajos en el mes de junio.

El proyecto Primitive Technology ha contado, además, con el apoyo de diversas empresas y entidades locales de Eivissa, que han colaborado en la financiación y la difusión de la iniciativa. Esta implicación del entorno ha permitido a los estudiantes afrontar un proyecto tecnológico complejo con recursos y materiales profesionales.

Desde la Conselleria de Educación y el Ibsteam apuestan por iniciativas como CanSat, que "acercan al alumnado a la ciencia y la tecnología a partir de retos reales y experiencias prácticas".

"Este tipo de proyectos fomentan el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en contextos vinculados a los retos actuales", han destacado.