Estudio pionero en Baleares: la polución contribye al aumento de peso en personas mayores con obesidad

La polución afecta al aumento de peso en personas mayores con obesidad, según un estudio del IdISBa. - IDISBA

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica puede contribuir a un aumento de la grasa corporal total, así como a una reducción de la masa magra, en personas mayores que padecen sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico, según un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba).

Según han informado este martes en un comunicado, la investigación, publicada en la revista 'Diabetes Care', analizó datos de 1.454 participantes para evaluar la exposición residencial a contaminantes atmosféricos como el carbono negro, las partículas finas o el dióxido de nitrógeno.

Este estudio de prevención cardiovascular pionero en España se ha realizado en varios centros y financiado con más de 15 millones de euros a través de partidas de diferentes convocatorias, con aportación mayoritaria del Instituto de Salud Carlos III y el Consorcio Ciber.

Los resultados, obtenidos a través de una prueba de densitometría ósea, mostraron que los niveles más altos de contaminación del aire se asocian con un mayor incremento de la masa grasa total, así como con una mayor pérdida de masa magra tanto al año como a los tres años de seguimiento.

Según los autores, estos cambios en la composición corporal son especialmente relevantes, ya que la acumulación de grasa y la pérdida de masa magra están estrechamente vinculadas con un mayor riesgo cardiometabólico, especialmente en personas con exceso de peso.

Por su parte, el carbono negro ha sido el contaminante con mayor impacto en la salud de los participantes, según ha apuntado la coautora del estudio Ariadna Curto.

"Vivir en zonas con niveles más elevados se asoció con una pérdida de casi un kilo de masa magra en tres años, lo que sitúa la contaminación atmosférica como un factor ambiental que puede influir en la salud metabólica", ha señalado.

Por su parte, la doctora Dora Romaguera, otra de las firmantes del estudio, ha destacado que este trabajo es uno de los primeros en analizar esta asociación para la grasa visceral, que es la que se acumula en el abdomen.

"El efecto solo fue evidente en participantes menores de 65 años, lo que sugiere que los contaminantes podrían favorecer una mayor acumulación de grasa visceral en adultos más jóvenes, cuyo tejido adiposo aún tiene capacidad de crecer", ha añadido.

Asimismo, los autores han instado a que se realicen nuevos estudios que evalúen los efectos de la acumulación de grasa abdominal en poblaciones metabólicamente vulnerables, como es el caso de las personas mayores.

El estudio ha reclamado la puesta en marcha de políticas públicas para reducir la exposición a contaminantes atmosféricos y promover entornos más saludables, especialmente en áreas urbanas donde los niveles de contaminación suelen ser más elevados.